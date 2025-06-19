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Ardahan'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Ardahan'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Ardahan'da kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan Üniversitesi kampüsünde bazı binaların çatıları uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Kentte etkili olan rüzgar, yer yer şiddetini arttırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.

Ardahan Çamlıçatak köyü arasındaki Ardahan Üniversitesi kampüsünde de rüzgar etkisini gösterdi.

Şiddetli rüzgar, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nin orta bölüm çatısının bir kısmını söktü.

Kopan çatı parçaları, binanın arka kısmına düştü.

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