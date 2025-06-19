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Beyaz Saray, Trump'ın savaş kararı için tarih verdi

Beyaz Saray, Trump'ın savaş kararı için tarih verdi

Beyaz Saray, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik saldırılara dahil olup olmayacağının 24-48 saat içinde belli olacağı bildirildi.

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İsrail'in, İran'a başlattığı saldırılar sonrası iki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken, Beyaz Saray'dan ABD'nin İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik saldırılara dahil olup olmayacağına ilişkin önemli bir açıklama geldi.

TRUMP SAVAŞ KARARINI 2 HAFTA İÇİNDE VERECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılara katılıp katılmayacağına ilişkin kararını iki hafta içinde vereceğini açıkladı.

Sözcü Leavitt, Başkan Trump'ın İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle süreci uzattığını belirtti.

Leavitt, Trump’ın nihai kararının henüz netleşmediğini ancak gerektiğinde bir saniye kala bile açıklanabileceğini söyledi.

TRUMP SALDIRI PLANLARINI ONAYLADI ANCAK EMİR VERMEYİ BEKLETİYOR

ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil olup olmayacağı henüz netlik kazanmasa da ABD'nin İran'ın nükleer programına yönelik saldırılara katılmasının beklendiğini öne sürüldü.

Trump’ın saldırı planlarını onayladığını ancak nihai emri beklettiği söyleniyor.

Öte yandan İsrailli bir yetkili ise "Beklenti katılmaları yönünde ama kimse onları zorlamıyor. Kendi kararlarını kendileri vermek zorundalar" ifadelerini kullanarak, ABD'nin saldırılara dahil olup olmayacağının 24-48 saat içinde belli olacağını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir araya geldi. Toplantıya, Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Toplantı sonrası henüz bir açıklama yapılmadı.

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