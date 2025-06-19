Filenin Sultanları Kanada’yı set vermeden geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi ikinci haftasında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek turnuvadaki altıncı galibiyetini aldı ve namağlup unvanını korudu. Melissa Vargas’ın 20, Ebrar Karakurt’un 11 sayıyla öne çıktığı mücadelede Filenin Sultanları set vermeden üstünlük sağladı.

Abone ol

2025 FIVB Milletler Ligi ikinci haftası ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Kanada ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3-0'lık skorla set vermeden mağlup etti.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 6'da 6 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Kanada ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

Mücadeleye iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Vargas'ın servis turunda ay-yıldızlıların skoru 7-2'ye getirmesiyle Kanada mola aldı. Defansta da etkili olmayı sürdüren Türkiye, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci set, uzun rallilere sahne oldu. Kanada, Smrek'in hücumlarıyla etkili olmaya çalışsa da ay-yıldızlı takım, oyuna ağırlığını koyarak seti 25-18 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Başa baş geçen üçüncü sette üstünlük zaman zaman el değiştirse de Türkiye, son seti de 26-24'lük skorla önde bitirdi ve müsabakayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Melissa Vargas 20, Ebrar Karakurt ise 11 sayı kaydetti.

Milliler, turnuvadaki 7. müsabakasında 21 Haziran Cumartesi günü 19.30'da Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Wael Kandil (Mısır), Sonja Simonovska (Karadağ)

Kanada: Mitrovic, Allard, Maglio, Thokboum, Smrek, Guezen (Georgiadis, Pelland, Howe, Borowski, Watson, Johnson, Andrews)

Türkiye: Meliha Diken, Vargas, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Berka Buse Özden, Elif Şahin, Saliha Şahin)

Setler: 16-25, 18-25, 24-26

Süre: 84 dakika