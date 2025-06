Elon Musk’tan uyuşturucu iddialarına testli yanıt

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, kendisini uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlayan Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT) gazetelerine cevaben, yaptırdığı test sonuçlarını paylaşarak, hakkında bu iddiaları yayanların "haksız çıkacaklarını" belirtti.

Musk, X hesabından, WSJ ve NYT gazetelerinin isimlerini yazarak yaptığı paylaşımında, bütün sonuçların "negatif" olduğunu gösteren uyuşturucu raporunu yayımladı.

The WSJ & New York Times fake “journalists” lied through their teeth about me.



Now let’s see their drug test results.



They will fail. pic.twitter.com/QvLRWyHbSC