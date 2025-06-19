BIST 9.102
DOLAR 39,56
EURO 45,61
ALTIN 4.285,73
HABER /  DÜNYA

Elon Musk’tan uyuşturucu iddialarına testli yanıt

Elon Musk’tan uyuşturucu iddialarına testli yanıt

Elon Musk, Wall Street Journal ve New York Times'ın kendisine yönelik "uyuşturucu kullanıyor" iddialarına, 11 Haziran tarihli test sonuçlarını X hesabından paylaşarak yanıt verdi.

Abone ol

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, kendisini uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlayan Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT) gazetelerine cevaben, yaptırdığı test sonuçlarını paylaşarak, hakkında bu iddiaları yayanların "haksız çıkacaklarını" belirtti.

Musk, X hesabından, WSJ ve NYT gazetelerinin isimlerini yazarak yaptığı paylaşımında, bütün sonuçların "negatif" olduğunu gösteren uyuşturucu raporunu yayımladı.

11 Haziran tarihli raporda, NYT'nin haberinde Musk'ın 2024'te "önceden bilinenden çok daha yoğun" kullandığı belirtilen ketamin maddesinin de negatif olduğu görüldü.

20 milyon civarında görüntülenmeye ulaşan paylaşımda Musk, "WSJ ve New York Times'ın sahte gazetecileri benim hakkımda yalan söylediler. Hadi şimdi uyuşturucu test sonuçlarına bakalım. Onlar haksız çıkacaklar." ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 208 bin takipçi tarafından beğenilen paylaşımın altına 16 binden fazla da yorum yazıldı.

Öte yandan NYT'den Musk'ın paylaşımına verilen yazılı cevapta, "Elon Musk bizim haberciliğimizi beğenmediği için saldırmaya devam ediyor. Başkanlık kampanyası sırasında uyuşturucu kullanımına ilişkin makalemiz yayımlandığından beri söylediği veya sunduğu hiçbir şey ortaya çıkardığımız şeylerle çelişmiyor. Gazeteciliğimizin arkasındayız." ifadeleri kullanıldı.

Musk, geçen ay X'te, "Uyuşturucu kullanmıyorum! New York Times yalan söylüyor." diye yazmış ve "birkaç yıl önce reçeteli ketamin aldığını" kabul etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Özel'den, Parti Meclisi üyesi Hakverdi'ye taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özel'den, Parti Meclisi üyesi Hakverdi'ye taziye ziyareti
İzmir'de grev krizi: Çöp yığınları tepki çekti
İzmir'de grev krizi: Çöp yığınları tepki çekti
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Hatay'da korkutan deprem! AFAD duyurdu...
Hatay'da korkutan deprem! AFAD duyurdu...
İBB Meclisinde öğrenci yurtlarına ilişkin bir vakıf ve cemiyetle protokoller feshedildi
İBB Meclisinde öğrenci yurtlarına ilişkin bir vakıf ve cemiyetle protokoller feshedildi
Mardin'de tarihi kale eteklerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Mardin'de tarihi kale eteklerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
İçişleri Bakanlığı düğmeye basıyor! Birçok alanda denetim...
İçişleri Bakanlığı düğmeye basıyor! Birçok alanda denetim...
Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
Filenin Sultanları Kanada’yı set vermeden geçti
Filenin Sultanları Kanada’yı set vermeden geçti
İstanbul'da lojistik deposunda yangın
İstanbul'da lojistik deposunda yangın
Sakarya'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Sakarya'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Ardahan'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Ardahan'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu