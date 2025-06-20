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İsrail'e ait 3 tank, 2 askeri araç ve 1 buldozer de imha edildi

İsrail'e ait 3 tank, 2 askeri araç ve 1 buldozer de imha edildi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde bir İsrail askerinin keskin nişancı ateşiyle vurulduğunu duyurdu.

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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran'da Gazze kentinin Şucaiyye semtindeki El-Mintar Caddesi'nin doğusunda bir İsrail askerinin keskin nişancı ateşiyle vurulduğu belirtildi.

İsrail'e ait 3 tank, 2 askeri araç ve 1 buldozer imha edildi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın doğusunda da 15 Haziran'da 3 İsrail tankının yüksek patlayıcı kara mayınlarıyla imha edildiği, hedef alınan tankların parçalarının bölgeye dağıldığı kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneyinde İsrail'e ait bir askeri aracın yüksek patlayıcılı varil bombasıyla imha edildiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda da 16 Haziran'da bir İsrail askeri aracının yakınında kara mayınının patlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bir diğer operasyonda da İsrail ordusuna ait bir askeri buldozerin, Han Yunus'ta önceden yerleştirilmiş yüksek patlayıcı özelliğe sahip varil bombasıyla imha edildiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, kurdukları pusular ve girdikleri çatışmalara ilişkin açıklamayı İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ancak günler sonra yapabiliyor.

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