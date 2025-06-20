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İsrail ordusu Gazze'de saldırdı: En az 34 ölü

İsrail ordusu Gazze'de saldırdı: En az 34 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında aralarında insani yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 34 kişi yaşamını yitirdi.

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Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, insani yardım almak ümidiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şüheda Kavşağı yakınında bekleyen Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, söz konusu saldırıda ölen 23 kişinin cenazeleriyle onlarca yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti.

Filistin Kızılayından alınan bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evin İsrail uçakları tarafından hedef alınması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

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