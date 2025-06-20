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Özel ve Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Canlı yayında dikkat çeken açıklama

Özel ve Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Canlı yayında dikkat çeken açıklama

Gazeteci ve yazar Nuray Başaran TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyeceği söyledi...

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Gazeteci ve yazar Nuray Başaran, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile bir görüşme yapmayacağını öne sürdü. Başaran, bu bilgiyi TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu "Taksim Meydanı" programında dile getirdi.

"Kemal Bey Özgür Özel ile görüşmeyecek!

Nuray Başaran, "Kemal Bey Özgür Özel ile görüşmeyecek!" ifadelerini kullanarak, bu konudaki bilgisinin net olduğunu belirtti.

Ayrıca, son duruşmada talep edilen eski ve yeni tüzüklerin 30 Haziran davasının dosyasına girdiğini ve iddianame ekleriyle birlikte dosyada yer aldığını da sözlerine ekledi.

Gazeteci Başaran, "En son duruşmada istenen eski ve yeni tüzükler dosyaya girdi. İddianame ekleriyle birlikte 30 Haziran davasının dosyasına girdi. Net bilgi veriyorum: Kemal bey Özgür Özel ile görüşmeyecek!" ifadelerini kullandı.

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