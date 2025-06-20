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Real Madrid'de Mbappe hastanelik oldu

Real Madrid'de Mbappe hastanelik oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de bulunan Kylian Mbappe mide enfeksiyonu nedeniyle hastanelik oldu. Real Madrid'den oyuncuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde...

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Real Madrid'in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe, ABD'de hastanelik oldu. Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Kylian Mbappé akut gastroenterit (mide enfeksiyonu) rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış olup çeşitli testler ve tedaviler uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in web sitesinden yapılan ikinci açıklamada ise "Oyuncumuz Kylian Mbappé bugün öğleden sonra hastaneden taburcu edildi ve Real Madrid kampına geri döndü.

Mbappé'nin özel tıbbi tedavisi devam edecek ve takım faaliyetlerine kademeli olarak geri döneceği belirtildi." bilgileri yer aldı.

Yıldız futbolcunun, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sadeci Pachuca maçını kaçıracağı belirtildi.

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