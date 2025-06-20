BIST 9.102
DOLAR 39,67
EURO 45,76
ALTIN 4.266,72
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'nin akaryakıt devi satılıyor! 300'den fazla istasyonu var, işte yeni sahibi

Türkiye'nin akaryakıt devi satılıyor! 300'den fazla istasyonu var, işte yeni sahibi

Enerji sektöründe son yıllarda dikkat çeken yatırımlar gerçekleştiren Zeren Holding, akaryakıt dağıtım şirketi Alpet'in hisselerini yeniden satışa hazırlıyor. Şirket, daha önce yüzde 49'unu Virgin Adaları merkezli Mount Private Capital'e devrettiği Alpet'in yeni bir hisse satışı için aynı fonla yeniden masaya oturdu.

Abone ol

Zeren Holding, 2023 yılında Altınbaş Holding bünyesindeki Alpet’i satın alarak sektöre hızlı bir giriş yapmıştı. Türkiye'nin önemli akaryakıt markalarından Alpet, yeniden el değiştirmeye hazırlanıyor.

300'ün üzerinde istasyonu var

Zeren Group, mart ayında Alpet'in yüzde 49'unun Virgin Adaları merkezli Mount Private Capital'e satışı için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, Zeren Group ile aynı fon arasında yeni hisse satışı için görüşmelere başlandı.

Türkiye'nin akaryakıt devi satılıyor! 300'den fazla istasyonu var, işte yeni sahibi - Resim: 0

Türkiye'nin en büyük akaryakıt markalarından biri olan Alpet'in sahibi Zeren Group, geçtiğimiz yıl TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın almak için anlaşmaya varmış ancak imzaların atılmasına kısa bir süre kala taraflar masadan kalkmış ve söz konusu satış iptal olmuştu.

Alpet'in satışı için Mount Private Capital ile anlaşmaya varılması halinde, Türkiye'de bir akaytakıt devinin daha çoğunluk hissesi yabancıların kontrolüne geçmiş olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırmaktan alıkoyan çekince ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırmaktan alıkoyan çekince ortaya çıktı
İran tek füzeyle Birüssebi kentini vurdu çok sayıda araç alev aldı
İran tek füzeyle Birüssebi kentini vurdu çok sayıda araç alev aldı
CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın zor anları
CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın zor anları
TGRT haber'i hedef gösteren Özgür Özel'e Gürkan Hacır'dan yanıt: Kabak tadı verdi
TGRT haber'i hedef gösteren Özgür Özel'e Gürkan Hacır'dan yanıt: Kabak tadı verdi
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka karşısında seride 2-0 önde
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka karşısında seride 2-0 önde
Bahçelievler'de oto sanayi sitesinde yangın çıtı 10 araç yandı
Bahçelievler'de oto sanayi sitesinde yangın çıtı 10 araç yandı
İsrail'e ait 3 tank, 2 askeri araç ve 1 buldozer de imha edildi
İsrail'e ait 3 tank, 2 askeri araç ve 1 buldozer de imha edildi
Resmi Gazete’de yayımlandı: HSK eski üyeleri Yargıtay Üyeliği'ne seçildi
Resmi Gazete’de yayımlandı: HSK eski üyeleri Yargıtay Üyeliği'ne seçildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti
ABD'nin, İran'ın misilleme ihtimaline karşı Orta Doğu'daki uçaklarını yeniden konumlandırdığı belirtildi
ABD'nin, İran'ın misilleme ihtimaline karşı Orta Doğu'daki uçaklarını yeniden konumlandırdığı belirtildi
Elon Musk’tan uyuşturucu iddialarına testli yanıt
Elon Musk’tan uyuşturucu iddialarına testli yanıt
CHP Genel Başkanı Özel'den, Parti Meclisi üyesi Hakverdi'ye taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özel'den, Parti Meclisi üyesi Hakverdi'ye taziye ziyareti