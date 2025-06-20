BIST 9.210
DOLAR 39,68
EURO 45,76
ALTIN 4.278,10
HABER /  GÜNCEL

31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 gözaltı

31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 190 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 31 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik son 3 gündür devam eden operasyonda 190 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 15 milyon TL'lik 10 otomobile el konuldu.

Şüphelilerin haklarında 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Motorinin litre fiyatına bir seferde 3.3 TL zam 55 lirayı geçecek! Benzin zammı da var
Motorinin litre fiyatına bir seferde 3.3 TL zam 55 lirayı geçecek! Benzin zammı da var
İsrail ordusu Gazze'de saldırdı: En az 34 ölü
İsrail ordusu Gazze'de saldırdı: En az 34 ölü
El ve koltuk altı terlemesi kabus olmaktan çıkıyor
El ve koltuk altı terlemesi kabus olmaktan çıkıyor
Özel ve Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Canlı yayında dikkat çeken açıklama
Özel ve Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Canlı yayında dikkat çeken açıklama
Real Madrid'de Mbappe hastanelik oldu
Real Madrid'de Mbappe hastanelik oldu
Okullarda karne günü! Yaklaşık 20 milyon öğrenci tatile giriyor
Okullarda karne günü! Yaklaşık 20 milyon öğrenci tatile giriyor
Türkiye'nin akaryakıt devi satılıyor! 300'den fazla istasyonu var, işte yeni sahibi
Türkiye'nin akaryakıt devi satılıyor! 300'den fazla istasyonu var, işte yeni sahibi
ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırmaktan alıkoyan çekince ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırmaktan alıkoyan çekince ortaya çıktı
CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın zor anları
CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın zor anları
TGRT haber'i hedef gösteren Özgür Özel'e Gürkan Hacır'dan yanıt: Kabak tadı verdi
TGRT haber'i hedef gösteren Özgür Özel'e Gürkan Hacır'dan yanıt: Kabak tadı verdi
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka karşısında seride 2-0 önde
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka karşısında seride 2-0 önde
Bahçelievler'de oto sanayi sitesinde yangın çıtı 10 araç yandı
Bahçelievler'de oto sanayi sitesinde yangın çıtı 10 araç yandı