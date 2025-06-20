31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 190 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 31 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik son 3 gündür devam eden operasyonda 190 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 15 milyon TL'lik 10 otomobile el konuldu.

Şüphelilerin haklarında 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı.