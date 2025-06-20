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Motorinin litre fiyatına bir seferde 3.3 TL zam 55 lirayı geçecek! Benzin zammı da var

Motorinin litre fiyatına bir seferde 3.3 TL zam 55 lirayı geçecek! Benzin zammı da var

Benzin ve motorin grubunda 21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Motorinde yapılacak zam dudak uçuklattı. Bugün kadar hiç bir seferde 3.3 TL zam gelmemişti. Motorinin litre fiyatı bu zamla 55 lirayı geçecek. Benzinin litre fiyatına da 1 liradan fazla zam var.

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İsrail-İran çatışması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Bu da pompaya eşi benzeri olmayan kallavi zamlar getiriyor. Benzin ve motorine yine zam geliyor. Yeni zamlar bu gece yarısından itibaren (21 Haziran cumartesi) geçerli olacak. Benzin 1,51 TL zamlanırken, motorinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir zam var. Motorinin litre fiyatına 3.3 TL zam yapılacak. Söz konusu artış, ÖTV düzenlemeleri dışında miktar olarak akaryakıt grubuna bir seferde yapılan en büyük zam olarak tarihe geçecek. İran - İsrail savaşı sürecinde benzine 4,51 TL, motorine 8,3 TL zam gelmiş olacak... 

Motorinin litresi 55 lirayı aşacak

Cumartesi günü pompaya yansıyacak değişiklikle birlikte motorinin litre fiyatı 55 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, otomobil sahiplerinin yanı sıra iğneden ipliğe tüm ürünlerin zamlanmasına ve enflasyonun yükselmesine neden olacak.

Temmuz'da ÖTV zammı da var
Temmuz ayında otomatik ÖTV zammı da benzin, motorin ve LPG fiyatlarını vuracak. Otomatik ÖTV artışına göre Haziran ayı ÜFE %1 bile gelse 3 Temmuz’da ilk altı aylık ÜFE oranında, benzinde ÖTV ve ÖTV’nin KDV’si ile birlikte artış tutarı 2 lira, motorinde ise 1 lira 90 kuruş civarında olacaktır. 

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