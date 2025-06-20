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Balayına gelen Brezilyalı fenomen estetik operasyonunda öldü eşinden şok suçlama

Balayına gelen Brezilyalı fenomen estetik operasyonunda öldü eşinden şok suçlama

Brezilyalı şarkıcı Ana Bárbara Buhr Buldrini, İstanbul'da özel bir hastanede yağ aldırma ve göğüs estetiği yaptırdığı sırada yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Balayına gelen kocası hastaneyi suçladı. Olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

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Brezilyalı şarkıcı 31 yaşındaki Ana Bárbara Buhr Buldrini, Mayıs ayında Mozambikli sanatçı Elgar Sueia (DeHermes) ile evlendi. Buldrini, hem balayı hem de reklam anlaşması için İstanbul’a geldi. 

Özel hastanede estetik oldu
Ünlü şarkıcı, 15 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Özel Tusa Hastanesi’nde geçirdiği estetik operasyon (yağ aldırma ve meme estetiği) sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Elgar Sueia, hastaneyi ihmal ile suçladı. 

Balayına gelen Brezilyalı fenomen estetik operasyonunda öldü eşinden şok suçlama - Resim: 0

Alkollüydü doktor biliyordu
Sanatçı Elgar, operasyonun planlanandan erken, yeterli hazırlık yapılmadan ve Buldrini’nin aç olması gereken bir durumda tok halde ve alkollü olduğu bilinerek operasyona alındığını ileri sürdü. 

Balayına gelen Brezilyalı fenomen estetik operasyonunda öldü eşinden şok suçlama - Resim: 1Sueia, "Benim avukatlarım konuyu takip ediyorlar, şuan sadece otopsi sonucunun çıkmasını bekliyoruz. Otopsi bitene kadar detay veremem ama ben adalet istiyorum. Bir insanın canını bu kadar kolay kaybetmemesi gerekiyor. Türkiye'de sağlık sistemleri iyi olduğu için buraya geldik. Bundan sonra Türkiye'ye geleceğimiz zaman korkacak mıyız?" dedi.

Balayına gelen Brezilyalı fenomen estetik operasyonunda öldü eşinden şok suçlama - Resim: 2Ayrıca müdürlüğümüzün re’sen talimatıyla, söz konusu hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım birimleri ile ilgili hekimin muayenehanesinde olağan dışı denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim süreci devam etmekte olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir.

İl Sağlık müdürlüğü açıklama yaptı
Olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:

Buldrini, 15.06.2025 tarihinde İstanbul’daki özel bir hastanede geçirdiği estetik operasyonun ardından, uyandırma sürecinde gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacaktır. Bakanlığımızın tıbbi sürece ilişkin incelemesi titizlikle sürdürülmektedir.

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