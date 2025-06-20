Nihal Candan'ın kalbi durdu 23 kiloya kadar düştü eşinden boşanınca herşeyi bıraktı
'Anoreksiya Nervoza' hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın kalbi durdu. 10 dakika boyunca kalbi duran ve kalp masajı uygulanan Nihal Candan, yeniden hayata döndürüldü. Nihal Candan'ın profesör olan babası da kızının sıkıntısından 2 kez kalp krizi geçirdi. Baba, kızının eşi ile olan boşanması ve dava süreci sebebiyle yaşamak istemediğini söyledi.
Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan ünlü sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, yaklaşık altı ay cezaevinde kalmıştı. İlk olarak 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış, kısa bir süre sonra da Bahar Candan tahliye olmuştu. Nihal Candan bu süreçte eşinden de boşanınca bunalıma girdi.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra da zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumunu sosyal medyadan, "Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız" sözleriyle duyurmuştu.
23 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ
Tedavisine yoğun bakımda devam edilen ve kilo vermeye devam eden Nihal Candan'ın 23 kiloya gerilediği, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.
"TÜM ORGANLARI İFLAS ETMİŞ DURUMDA"
Geçtiğimiz günlerde kızının sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, "Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.