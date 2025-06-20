Nihal Candan'ın kalbi durdu 23 kiloya kadar düştü eşinden boşanınca herşeyi bıraktı

Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan ünlü sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, yaklaşık altı ay cezaevinde kalmıştı. İlk olarak 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış, kısa bir süre sonra da Bahar Candan tahliye olmuştu. Nihal Candan bu süreçte eşinden de boşanınca bunalıma girdi.