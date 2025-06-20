Akılcı Test İstem Listesi! Doktorlar sadece bu tahlilleri isteyebilecek

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında doktorların hasta için isteyeceği tahliller sınırlandırıldı. Bundan sonra bakanlığın 'Akılcı Test İstem Listesi'ndeki testler yapılamayacak. Yeni uygulamaya hekimler tepki gösterdi.

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Sağlık Bakanlığı “tasarruf” için yeni bir uygulama başlattı. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Akılcı Test İstem Listesi’, tüm devlet has tanelerinin ve SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin bilgisayar sistemlerine yerleştirildi. Doktorlar artık sadece bu listedeki test ve tahlilleri isteyebilecek.

Doktorlar tepkili

Pazartesi başlatılan uygulamaya Türk Tabipleri Birliği’nden büyük tepki geldi:

“Örneğin çocuk endokrinolojide görevli hekimler, hasta için ‘trigliserid’ testi isteyemeyecek. Bu kısıtlamalar tedaviyi geciktirir. Hem hastaya zarar verir, hem hekim bağımsızlığına darbedir. Çünkü tetkik, teşhis ve tedaviye hekim karar verir.”