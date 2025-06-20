BIST 9.210
DOLAR 39,68
EURO 45,76
ALTIN 4.278,10
HABER /  SAĞLIK

Akılcı Test İstem Listesi! Doktorlar sadece bu tahlilleri isteyebilecek

Akılcı Test İstem Listesi! Doktorlar sadece bu tahlilleri isteyebilecek

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında doktorların hasta için isteyeceği tahliller sınırlandırıldı. Bundan sonra bakanlığın 'Akılcı Test İstem Listesi'ndeki testler yapılamayacak. Yeni uygulamaya hekimler tepki gösterdi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı “tasarruf” için yeni bir uygulama başlattı. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Akılcı Test İstem Listesi’, tüm devlet has tanelerinin ve SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin bilgisayar sistemlerine yerleştirildi. Doktorlar artık sadece bu listedeki test ve tahlilleri isteyebilecek. 

Doktorlar tepkili
Pazartesi başlatılan uygulamaya Türk Tabipleri Birliği’nden büyük tepki geldi:

“Örneğin çocuk endokrinolojide görevli hekimler, hasta için ‘trigliserid’ testi isteyemeyecek. Bu kısıtlamalar tedaviyi geciktirir. Hem hastaya zarar verir, hem hekim bağımsızlığına darbedir. Çünkü tetkik, teşhis ve tedaviye hekim karar verir.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Nihal Candan'ın kalbi durdu 23 kiloya kadar düştü eşinden boşanınca herşeyi bıraktı
Foto Galeri Nihal Candan'ın kalbi durdu 23 kiloya kadar düştü eşinden boşanınca herşeyi bıraktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan İsrail'e şimdiye kadar ki en büyük saldırı! Microsoft binasını vurdu
İran'dan İsrail'e şimdiye kadar ki en büyük saldırı! Microsoft binasını vurdu
Hamaney'e suikast tehditleri, Rusya'dan açık uyarı: Pandora'nın kutusu açılır
Hamaney'e suikast tehditleri, Rusya'dan açık uyarı: Pandora'nın kutusu açılır
31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 gözaltı
31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 gözaltı
Motorinin litre fiyatına bir seferde 3.3 TL zam 55 lirayı geçecek! Benzin zammı da var
Motorinin litre fiyatına bir seferde 3.3 TL zam 55 lirayı geçecek! Benzin zammı da var
İsrail ordusu Gazze'de saldırdı: En az 34 ölü
İsrail ordusu Gazze'de saldırdı: En az 34 ölü
El ve koltuk altı terlemesi kabus olmaktan çıkıyor
El ve koltuk altı terlemesi kabus olmaktan çıkıyor
Özel ve Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Canlı yayında dikkat çeken açıklama
Özel ve Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Canlı yayında dikkat çeken açıklama
Real Madrid'de Mbappe hastanelik oldu
Real Madrid'de Mbappe hastanelik oldu
Okullarda karne günü! Yaklaşık 20 milyon öğrenci tatile giriyor
Okullarda karne günü! Yaklaşık 20 milyon öğrenci tatile giriyor
Türkiye'nin akaryakıt devi satılıyor! 300'den fazla istasyonu var, işte yeni sahibi
Türkiye'nin akaryakıt devi satılıyor! 300'den fazla istasyonu var, işte yeni sahibi
ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırmaktan alıkoyan çekince ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırmaktan alıkoyan çekince ortaya çıktı
CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın zor anları
CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın zor anları