BIST 9.210
DOLAR 39,68
EURO 45,76
ALTIN 4.278,10
HABER /  EKONOMİ

Koçtaş'a Brandverse Awards'tan altın ödül

Koçtaş'a Brandverse Awards'tan altın ödül

Koçtaş, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle ​​​​​​​düzenlenen Brandverse Awards 2025'te, Social Brands Veri Analitiği Ödülleri Ev Geliştirme kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Abone ol

Koçtaş, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle ​​​​​​​düzenlenen Brandverse Awards 2025'te, Social Brands Veri Analitiği Ödülleri Ev Geliştirme kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Deloitte Türkiye tarafından yürütülen araştırma kapsamında, 51 binden fazla marka sosyal medya hesabı SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi üzerinden analitik yöntemlerle değerlendirildi. Düzenlenen törende Koçtaş adına ödülü Marka İletişimi ekibi aldı.

Koçtaş, 1 Nisan 2024-1 Nisan 2025 dönemini kapsayan, takipçi sayısı ve artışı, içerik üretim sıklığı ve türleri, toplam etkileşim hacmi, kullanıcıların içeriklere verdiği tepkilerin niteliği gibi birçok detaylı metriğin analiz edildiği araştırma sonucunda ev geliştirme kategorisinde lider oldu.

Youtube hesabında 1 milyon abone sınırını aşan Koçtaş, dijital iletişimdeki başarısını ödülle ortaya koymuş oldu.

Veri odaklı içerik üretimi, sezonluk kampanya entegrasyonları ve müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen içerik serileri, markanın Koçtaş Youtube ve Instagram hesaplarında yıl boyunca sürdürdüğü dijital iletişim çalışmalarındaki başarısında önemli rol oynadı.

Koçtaş, yeni fikir ve projelerle dijital iletişimde sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Engelsiz bir hayat için kapılar Gonca'yla açılıyor
Engelsiz bir hayat için kapılar Gonca'yla açılıyor
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan Hizbullah'a: Yok ederiz
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan Hizbullah'a: Yok ederiz
Kalp krizi geçiren Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti
Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor! Bonservis bedeli belli oldu
Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor! Bonservis bedeli belli oldu
Valilik duyurdu! Hakkari'de yapılacak festival iptal edildi
Valilik duyurdu! Hakkari'de yapılacak festival iptal edildi
İran gerçekten Hürmüz Boğazı'nı kapatabilir mi?
İran gerçekten Hürmüz Boğazı'nı kapatabilir mi?
Balayına gelen Brezilyalı fenomen estetik operasyonunda öldü eşinden şok suçlama
Balayına gelen Brezilyalı fenomen estetik operasyonunda öldü eşinden şok suçlama
Akılcı Test İstem Listesi! Doktorlar sadece bu tahlilleri isteyebilecek
Akılcı Test İstem Listesi! Doktorlar sadece bu tahlilleri isteyebilecek
Birleşmiş Milletler'den felaket uyarısı: Ülkede kıtlık çıkabilir
Birleşmiş Milletler'den felaket uyarısı: Ülkede kıtlık çıkabilir
İran'dan İsrail'e şimdiye kadar ki en büyük saldırı! Microsoft binasını vurdu
İran'dan İsrail'e şimdiye kadar ki en büyük saldırı! Microsoft binasını vurdu
Hamaney'e suikast tehditleri, Rusya'dan açık uyarı: Pandora'nın kutusu açılır
Hamaney'e suikast tehditleri, Rusya'dan açık uyarı: Pandora'nın kutusu açılır
31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 gözaltı
31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 gözaltı