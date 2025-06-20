Kalp krizi geçiren Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti

Kapıkule Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri ve Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki Beypınar, daha önce birçok ilde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

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Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, birkaç gündür süren sağlık şikayetleri nedeniyle akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Beypınar, acilen anjiyoya alındı.

Vali Sezer'den taziye

Hastanedeki yoğun müdahalelere rağmen Beypınar kurtarılamadı. Vefat haberinin ardından Edirne Valisi Yunus Sezer ve birçok kamu görevlisi hastaneye giderek aileye taziye ziyaretinde bulundu. Beypınar’ın ani vefatı, Edirne protokolü ve il bürokrasisinde büyük üzüntüye neden oldu. Görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve çalışkanlığıyla tanınan Beypınar’ın kaybı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Beypınar’ın cenaze töreniyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

Erdoğan Beypınar kimdir?

1966 yılında Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğan Erdoğan Beypınar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Kariyeri boyunca Ağaçören, Çukurca, Karacasu, Üzümlü, Gördes ve Pınarhisar’da kaymakamlık yaptı. Ayrıca Karaman ve Kırklareli illerinde vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Son olarak 2022 yılında Edirne Vali Yardımcılığı görevine atanan Beypınar, aynı zamanda Kapıkule Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği görevini de yürütüyordu. Beypınar, evli ve bir çocuk babasıydı.