Tartışmalı 'zeytinlik' maddesi komisyonda kabul edildi

TBMM komisyonunda enerji alanındaki torba kanunun 11. maddesi kabul edildi. Bu maddeyle zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılması mümkün olacak. Ünlü sanatçı daha Tarkan zeytinlik yasasına tepki gösterdi 'Zeytinliklere dokunmayın' paylaşımı yaptı. Benzen bir zeytinlik yasası daha önce de gündeme gelmiş, kamuoyu tepkisi ile geri çekilmişti.

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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere AKP’li Mustafa Varank başkanlığında dün toplandı.

AK Parti milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklif, zeytinliklerin enerji ve madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeriyor. Teklif oy çokluğu ile komisyondan geçti.

Tarkan tepki gösterdi

Ünlü sanatçı daha Tarkan zeytinlik yasasına tepki gösterdi 'Zeytinliklere dokunmayın' paylaşımı yaptı. Benzen bir zeytinlik yasası daha önce de gündeme gelmiş, kamuoyu tepkisi ile geri çekilmişti.