BIST 9.210
DOLAR 39,68
EURO 45,76
ALTIN 4.278,10
HABER /  EKONOMİ

Tartışmalı 'zeytinlik' maddesi komisyonda kabul edildi

Tartışmalı 'zeytinlik' maddesi komisyonda kabul edildi

TBMM komisyonunda enerji alanındaki torba kanunun 11. maddesi kabul edildi. Bu maddeyle zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılması mümkün olacak. Ünlü sanatçı daha Tarkan zeytinlik yasasına tepki gösterdi 'Zeytinliklere dokunmayın' paylaşımı yaptı. Benzen bir zeytinlik yasası daha önce de gündeme gelmiş, kamuoyu tepkisi ile geri çekilmişti.

Abone ol

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere AKP’li Mustafa Varank başkanlığında dün toplandı. 

AK Parti milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. 

Teklif, zeytinliklerin enerji ve madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeriyor. Teklif oy çokluğu ile komisyondan geçti. 

Tarkan tepki gösterdi

Tartışmalı 'zeytinlik' maddesi komisyonda kabul edildi - Resim: 0Ünlü sanatçı daha Tarkan zeytinlik yasasına tepki gösterdi 'Zeytinliklere dokunmayın' paylaşımı yaptı. Benzen bir zeytinlik yasası daha önce de gündeme gelmiş, kamuoyu tepkisi ile geri çekilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sektör temsilcileri uyardı: Önlem alınmazsa gidişat parlak değil!
Sektör temsilcileri uyardı: Önlem alınmazsa gidişat parlak değil!
Abdullah Öcalan 'İsrail beni öldürmek istiyor' dedi devlet vaadini söyledi
Abdullah Öcalan 'İsrail beni öldürmek istiyor' dedi devlet vaadini söyledi
Halkbank, KKTC'de Üreten Kadınlar Buluşması düzenledi
Halkbank, KKTC'de Üreten Kadınlar Buluşması düzenledi
Kiğılı'ya Brandverse Awards'tan altın ödül
Kiğılı'ya Brandverse Awards'tan altın ödül
Koçtaş'a Brandverse Awards'tan altın ödül
Koçtaş'a Brandverse Awards'tan altın ödül
Engelsiz bir hayat için kapılar Gonca'yla açılıyor
Engelsiz bir hayat için kapılar Gonca'yla açılıyor
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan Hizbullah'a: Yok ederiz
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan Hizbullah'a: Yok ederiz
Kalp krizi geçiren Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti
Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor! Bonservis bedeli belli oldu
Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor! Bonservis bedeli belli oldu
Valilik duyurdu! Hakkari'de yapılacak festival iptal edildi
Valilik duyurdu! Hakkari'de yapılacak festival iptal edildi
İran gerçekten Hürmüz Boğazı'nı kapatabilir mi?
İran gerçekten Hürmüz Boğazı'nı kapatabilir mi?
Balayına gelen Brezilyalı fenomen estetik operasyonunda öldü eşinden şok suçlama
Balayına gelen Brezilyalı fenomen estetik operasyonunda öldü eşinden şok suçlama