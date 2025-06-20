Halkbank, KKTC'de Üreten Kadınlar Buluşması düzenledi

Halkbank, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Üreten Kadınlar Projesi' kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinde 'Üreten Kadınlar Buluşması' düzenledi.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimciliğini desteklemeyi kurumsal öncelik haline getiren Halkbank, Türkiye'nin yanı sıra KKTC'de de kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Buluşmaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra kamu, akademi ve özel sektörden çok sayıda temsilciyle kadın girişimci katıldı.

Etkinlikte, 'Üreten Kadınlar Yarışması'na katılarak 100 finalist arasında yer alan, KKTC'de faaliyet gösteren kadın girişimcilere ödül takdim edildi.

İçim Çağıner Kavuklu liderliğinde kırsaldaki kadın üreticilerin el emeğini ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP), Deniz Solyalı başkanlığında tarımsal üretimden ürün işlemesine ve satışa uzanan alanlarda üretim yapan '4K Kadın Kooperatifi' ile cam işleme sektöründe yatırımlarıyla öne çıkan Yaprak Özyalçın tarafından kurulan 'Mosglass' ödüle layık görüldü.

Ödül töreninin ardından program, girişimcilik yolculuklarıyla ilham veren kadınların katılımıyla düzenlenen iki ayrı panel oturumuyla devam etti.

'İlham Veren Kadınlar' başlığıyla gerçekleşen panelde, Nezihe Filiz Toker (Bone Sante), Deniz Bengül (Nish Coffee) ve Şükrüye Özbilen (Egglin) girişimcilik deneyimlerini paylaştı.

İkinci panelde de İçim Çağıner Kavuklu (Acapulco Hotel/GİKAD-Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği), Yaprak Özyalçın (ÖzYalçın Construction) ve Deniz Solyalı (4K Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi) katılımcılara hitap etti. Networking fırsatı da sağlayan toplantıyla kadın emeğini yücelten çabalar görünürlük kazandı.

Banka, kadın girişimciliğine sunduğu desteği yalnızca finansmanla sınırlı tutmuyor, çok boyutlu ve sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımıyla kadınların üretim gücünü desteklemeye devam ediyor.

Projeyle bu alandaki çalışmalarına kurumsal bir yapı kazandıran Banka, 2021'den bu yana 250 bin kadın girişimciye toplam 95,4 milyar lira finansman sağlarken, KKTC'de faaliyet gösteren yaklaşık 1000 kadın girişimciye de 345 milyon lira destek verdi.

Türkiye'de kadın girişimcilerin kullandığı her üç krediden birinde bankanın imzasının bulunması, kadın emeğinin ekonomik yaşama katılımını artırma konusundaki kararlılığın göstergesi oldu.

Banka, kadın girişimcilerin işletmelerini büyütmeleri, sürdürülebilir başarı yakalamaları ve küresel pazarlara açılmaları için de rehberlik ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Üreten Kadınlar Akademisi MasterClass Eğitim Programı', 'Kadın Kooperatiflerini Güçlendirme Çalıştayları', 'İhracatta Kadının İzi Projesi' gibi uygulamalarla girişimcilik yolculuğunun her aşamasında kadınlara eşlik ediliyor.

Türkiye genelinde yeniden başlatılan Üreten Kadınlar Buluşmaları aracılığıyla 7 bölgede ve KKTC'de kadın girişimcilerle bir araya gelinerek yerel potansiyelin daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Aynı zamanda 'BİGE-Bilim Kızlarla Gelecek' projesiyle genç kızların STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarına yönlendirilmesi hedeflenerek, geleceğin kadın liderlerine ilham veriliyor.

'Mevcut plasmanları yüzde 100 artırdık'

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, KKTC'deki kadın esnafa daha fazla finansal destek sağlamak adına mevcut plasmanlarını yüzde 100 artırdıklarını vurguladı.

Kadın esnafa özel ilave 50 milyon lira kaynak ayırdıklarını belirten Arslan, 'Ayrıca kadın girişimci kredimizi, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kadın girişimcilere özel olarak, Türkiye'de uyguladığımız cari faiz oranının 500 baz puan altında sunacağız.' ifadelerini kullandı.

Arslan, kadının ekonomik hayattaki varlığının güçlü toplumların temelini oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti:

'2021'de başlattığımız Üreten Kadınlar Buluşmaları, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' vizyonundan ilhamla bugün Türkiye'nin en kapsayıcı girişimcilik platformlarından biri olan Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'na dönüşmüştür. Bugün kadınlar, bilgi ve cesaretle girişimlerini hayata geçirmekte, bu girişimler, yarının ekonomisini ve toplum yapısını şekillendirmektedir.'

Yalnızca kadın girişimcilerin başarılarını görünür kılmakla kalmadıklarına işaret eden Arslan, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmada kadın emeğini destekleyen yapısal model de oluşturduklarını vurguladı.

Arslan, buluşmalarla girişimcilik alanındaki katkıları yaygınlaştırdıklarını belirterek, '2022'de bu etkileşim halkasına KKTC'yi de de dahil ederek önemli bir adım attık. KKTC'nin güçlü girişimci potansiyeline olan inancımızla buradaki kadın girişimcilerimize ulaşmak bizim için hem sorumluluk hem de bir gönül meselesiydi.' değerlendirmesini yaptı.