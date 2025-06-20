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Avustralya o ülkenin faaliyetlerini askıya aldı

Avustralya o ülkenin faaliyetlerini askıya aldı

Avustralya İsrail ile İran arasındaki gerilimin artması nedeniyle Tahran Büyükelçiliği'ndeki faaliyetleri askıya aldığını duyurdu.

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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong İsrail ile İran savaşında güvenlik durumu nedeniyle Tahran Büyükelçiliği'nde faaliyetleri askıya aldığını açıkladı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkenin İran büyükelçisinin İran-İsrail çatışmasına Avustralya'nın verdiği yanıta yardımcı olmak için bölgede kalacağını belirtti.

İran'dan ayrılan Avustralyalılara destek olmak için Azerbaycan'a konsolosluk personeli görevlendirileceğini kaydeden Wong "İran'dan ayrılabilen Avustralyalıları, güvenliyse bunu şimdi yapmaya çağırıyoruz. Ayrılamayan veya ayrılmak istemeyenlere, yerinde barınmaları tavsiye ediliyor" diye ifade etti.

Bakan, Avustralya'nın şu anda İran vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunma kapasitesinin çok sınırlı olduğunu da belirtti.

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