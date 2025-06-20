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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 'Etkin pişmanlık' açıklamalarına soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 'Etkin pişmanlık' açıklamalarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheliler için "baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği" iddialarında bulunanlar hakkında re’sen soruşturma başlatılacağını açıkladı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yürütülmekte olan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet, "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 221. ve 254. maddelerinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleriyle müracaat ettikleri belirtildi.

Bu konuda şüphelilerin avukatlarıyla beyanlarının alındığı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı kaydedilen açıklamada, "Verilen beyanların Cumhuriyet Başsavcılığımızca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı ancak bir kısım sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklinde soruşturma sürecine zarar verici açıklamalar yapıldığı görülmekle, bu konuda devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtlı bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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