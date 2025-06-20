7 milyarlık vurgun çarkına 67 gözaltı! Kapalıçarşı'dan yurt dışına kaçırmışlar

Yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemiyle çok sayıda kişiyi mağdur eden şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Şebekenin, suçtan elde ettikleri geliri, Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden Türkiye dışına çıkardığı belirlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemiyle çok sayıda kişiyi ağlarına düşürüp mağdur eden şebekeye yönelik operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan çalışma neticesinde şebekenin muhasebeciliğini yapan şüphelilerin, suçtan elde edilen parayı kripto varlıklara çevirdiği belirlendi.

Şebekenin muhasebecilerinin değeri yaklaşık 7 milyar lirayı bulan parayı, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları aracılığıyla Türkiye dışına çıkardığı tespit edildi.

67 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında şu ana kadar 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden beşinin yurt dışında, üçünün ise cezaevinde olduğu belirlendi.

150 milyon lirayı bulan dokuz taşınmaza el konuldu

Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin yaklanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve değeri 150 milyon lirayı bulan dokuz taşınmaza da el konuldu.