Zincir marketlerde satılan ünlü bir marka var! Sahte ürün listesindeki 3 çay markası
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün listesini sitesinde güncelledi. Daha önce listeye giren ve zincir marketlerde satılan ünlü baharat markası yine listeye girdi. 20 Haziran tarihli listede bu kez listede 3 çay markası ile Seylon çayı da var. Çayların içine gıda boyası katılmış. 19 Haziran'da yayınlanan listede ise sahte sucuk ve lahmacun markaları var.
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar analizleriyle taklit ya da tağşiş yaptığı kesinleşen firmaları içeren güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listeye eklenen firmalar arasında zincir marketlerde satılan bilindik bir baharat markası da bulunuyor. Arifoğlu markasının tatlı kırmızı biberinde, biber yerine domates tespit edildi. 3 çay markası da listeye girdi.
Tarım bakanlığının 20 Haziran tarihli sahte ürün listesinde pekmez, baharat ve çay bulunuyor. Listede ürünler şunları:
Pazar yeri Pekmez (Osman Yeşil) : Şeker ilavesi tespit edildi
Pazar Yeri pekmez (Ahmet Aktürk) : Şeker ilavesi tespit edildi.
Hayzen biber baharat Pul biber : İçinde nişasta tespit edildi
Zevce kekik : Yabancı madde tespit edildi
Arifoğlu tatlı kırmızı biber öğütülmüş : Domates tespit edildi
Arifoğlu markası listede
Zircir marketlerde yer alan Arifoğlu baharat markası bir kez daha listeye girdi. Kırmızı biber ürününde domates çıktı.
Arifoğlu tatlı kırmızı biber öğütülmüş : Domates tespit edildi
Papri Karabiber : Yabancı madde tespit edildi
Ebu Sait Tea siyah çay : Gıda boyası tespit edildi
Akboz Helen Siyah çay : Gıda boyası tespit edildi
Seylon siyah çay : Gıda boyası tespit edildi