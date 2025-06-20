Zincir marketlerde satılan ünlü bir marka var! Sahte ürün listesindeki 3 çay markası

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar analizleriyle taklit ya da tağşiş yaptığı kesinleşen firmaları içeren güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listeye eklenen firmalar arasında zincir marketlerde satılan bilindik bir baharat markası da bulunuyor. Arifoğlu markasının tatlı kırmızı biberinde, biber yerine domates tespit edildi. 3 çay markası da listeye girdi.