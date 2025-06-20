İsrail 'öldürdük' demişti! İranlı isim günler sonra ortaya çıktı: Hayattayım

İsrail ile İran arasındaki savaş 8 gündür sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesinin tek yolunu açıklarken, çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. İsrail'in ilk gün yaptığı saldırılarda öldüğü söylenen İran lideri Ali Hamaney'in yakın müttefiki Ali Şemhani yaşıyormuş. İşte detaylar...

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İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Savaşın sona ermesinin tek yolu...

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesinin tek yolunun İsrail'in koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yaptığı yaplaşımda, "Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şemhani: Hayattayım

Öte yandan İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney'in yakın müttefiki Ali Şemhani'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Şemhani'nin, İran halkına gönderdiği kısa mesajda "Hayattayım ve feda olmaya hazırım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Daha önce basına yansıyan haberlerde, Şemhani'nin ilk gün yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Ali Şemhani kimdir?

Şemhani, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yakın yardımcılarından biri ve Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik önemli bir anlaşmanın imzalandığı görüşmelerde Tahran'ı temsil etti.

2013'ten itibaren on yıl boyunca ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi olarak görev yaptı ve öncesinde Devrim Muhafızları ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi önemli görevde bulundu.

Washington ve Avrupa'daki dış politika çevrelerinde iyi tanınan Şemhani, İran diplomasisinin yükselen yıldızlarından biriydi.

Şemhani, Çin'in arabuluculuğunda Suudi yetkililerle yapılan ve iki ülkenin yıllar süren düşmanlığın ardından diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı kabul etmesiyle sonuçlanan görüşmelerde İran'ı temsil etti.

ABD üslerine takviye yapıyor

Washington'un "İran'a saldırılara dahil olacağı" yönündeki tartışmaların gölgesinde ABD ordusunun Orta Doğu'daki üslerine çok sayıda askeri kargo uçağıyla takviye yaptığı bildirildi.