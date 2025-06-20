BIST 9.181
DOLAR 39,68
EURO 45,74
ALTIN 4.270,54
HABER /  GÜNCEL

Sancaktepe'de inanılmaz kaza! Seyir halindeki tır ile hafriyat kamyonu...

Sancaktepe'de inanılmaz kaza! Seyir halindeki tır ile hafriyat kamyonu...

Sancaktepe'de, seyir halindeki tır ile hafriyat kamyonunun arasında kalan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Alaettin Y. yönetimindeki 34 KEE 738 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Edirne istikametinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 AKJ 004 plakalı tır ile 34 DRC 541 plakalı hafriyat kamyonu arasında sıkışarak ezildi.

Kazada, büyük çapta hasar gören otomobilin sürücüsü Alaettin Y. ile Kadriye Y. yaralandı.

Sancaktepe'de inanılmaz kaza! Seyir halindeki tır ile hafriyat kamyonu... - Resim: 0

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de inanılmaz kaza! Seyir halindeki tır ile hafriyat kamyonu... - Resim: 1

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Topkapı Sarayı ziyaretlerine yeni düzenleme 14 Eylül'e kadar geçerli olacak
Topkapı Sarayı ziyaretlerine yeni düzenleme 14 Eylül'e kadar geçerli olacak
İsrail 'öldürdük' demişti! İranlı isim günler sonra ortaya çıktı: Hayattayım
İsrail 'öldürdük' demişti! İranlı isim günler sonra ortaya çıktı: Hayattayım
İsrail Savunma Bakanı Katz'ın gözü döndü çılgın Tahran önerisi
İsrail Savunma Bakanı Katz'ın gözü döndü çılgın Tahran önerisi
DeFacto ilk havalimanı mağazasını Antalya'da açtı
DeFacto ilk havalimanı mağazasını Antalya'da açtı
İkinci el piyasasında yeni dönem 16 Haziran itibarıyla başladı
İkinci el piyasasında yeni dönem 16 Haziran itibarıyla başladı
Kredi kartında yeni düzenleme yolda: Taksit süresi değişiyor
Kredi kartında yeni düzenleme yolda: Taksit süresi değişiyor
6 yaşındaki gelin skandalı davasında yeni gelişme
6 yaşındaki gelin skandalı davasında yeni gelişme
Ünlü yoga eğitmeni İrem Güneş'ten Gazze'ye yardım için bağış yogası
Ünlü yoga eğitmeni İrem Güneş'ten Gazze'ye yardım için bağış yogası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere karne tebriği
7 milyarlık vurgun çarkına 67 gözaltı! Kapalıçarşı'dan yurt dışına kaçırmışlar
7 milyarlık vurgun çarkına 67 gözaltı! Kapalıçarşı'dan yurt dışına kaçırmışlar
YKS soru kitapçıklarının sınav merkezlerine sevkiyatı başladı
YKS soru kitapçıklarının sınav merkezlerine sevkiyatı başladı
Kocaelispor'dan kaleci transferi: Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
Kocaelispor'dan kaleci transferi: Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı