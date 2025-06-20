DeFacto ilk havalimanı mağazasını Antalya'da açtı

DeFacto'nun ilk havalimanı mağazası, Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'nde hizmete alındı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, büyüme yolculuğuna önemli bir adım daha ekledi.

Yeni mağaza, DeFacto'nun globalleşme stratejisinde kritik bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Yolcuların seyahate çıkmadan hemen önce veya seyahatten dönüşlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde kurgulanan mağaza, 508 metrekarelik geniş bir alana konumlandı.

DeFacto'nun müşteri deneyimini önceliklendiren yeni mağazasında kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerinde çok sayıda giyim, aksesuar ve ayakkabı modeli müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Dünyanın dört bir yanında 500'ü aşkın mağazası ve güçlü online operasyonlarıyla milyonlarca müşteriye ulaşan DeFacto, yurt içi ve yurt dışı mağazalarına yenilerini eklemeye devam edecek.

Muhabir:Mehmet Selçuk Güçlü