Kent Lokantalarında menü fiyatlarına zam

İBB Meclisi, 2025 yılı ücret tarifesinde değişikliğe gitti. Kent Lokantalarında menü fiyatı 70 TL’ye, belediyeye ait kreşlerin aylık ücreti ise yüzde 100 artışla 5 bin TL’ye çıkarıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, haziran ayı oturumlarının üçüncüsünde, 2025 yılı revize ücret tarifelerine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü’nün teklifi doğrultusunda yapılan oylamada, birçok belediye hizmetinin ücretinde artışa gidildi.

KENT LOKANTASI MENÜSÜ 70 TL OLDU

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmet veren Kent Lokantaları’nda, vatandaşlara sunulan uygun fiyatlı öğünlerde de yeni tarifeye geçildi. Buna göre çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata, ekmek ve sudan oluşan sabit menünün fiyatı 70 TL’ye yükseldi.

KREŞ ÜCRETLERİ İKİ KATINA ÇIKTI

İBB Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından işletilen belediye kreşlerinde de ücret artışı gerçekleşti. Mevcut durumda aylık 2 bin 500 TL olan ücret, alınan kararla yüzde 100 oranında artırılarak 5 bin TL’ye çıkarıldı.

Zam kararları, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. İBB yetkilileri, ücret artışlarının hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği ve maliyet artışları dikkate alınarak yapıldığını belirtti.