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Menajeri resmen açıkladı: Fernando Muslera'nın yeni takımı!

Menajeri resmen açıkladı: Fernando Muslera'nın yeni takımı!

Galatasaray'da efsaneleşen ve 14 sezonluk macerasının ardından takımdan ayrılan Muslera'nın geleceği şekilleniyor.

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Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve kaptanlık yapan Fernando Muslera, sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesinin sonuna gelerek veda etmişti.

Son senesini hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla taçlandıran Uruguaylı eldivenin sarı - kırmızılılardaki serüveni sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Deneyimli file bekçisinin Uruguay ekiplerinden Penarol ile görüştüğü iddia edilirken, Muslera'nın menajeri Rodrigo Lubetkin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KARARIMIZI VERDİK"

ESPN'e konuşan Lubetkin, "Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan'dan gelen bazı seçenekleri ve hatta bir yıl daha Türkiye'de kalma olasılığını reddettik. Kararı yalnızca ekonomik değildi, son birkaç saatte ele alındı. Elbette ekonomik düşünceler ağır basıyordu ancak her şey analiz edildi ve Penarol ve Estudiantes masada kalana kadar birkaç olasılık elendi ve sonunda Estudiantes'te karar kıldık." dedi.

"ANLAŞMAYA ÇOK YAKINDIK AMA..."

Görüşmelerden detaylar veren menajer, "Estudiantes, Fernando ile Penarol ile müzakereler devam ederken görüşmeye başladı ve Estudiantes'in yöneticileri çok profesyonelce, çok yoğun bir şekilde hareket ettiler. Estudiantes daha önce ilgi göstermişti ancak bu sefer ciddiydiler. Peñarol ile anlaşmaya çok yakındık ancak daha sonra müzakerelerde bazı farklılıklar ortaya çıktı ve bu da meselenin gecikmesine yol açtı. Estudiantes çok ciddi bir şekilde geldi ve Fernando bunu çok takdir etti." ifadelerini kullandı.

REKORLARLA GEÇEN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan eldiven, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.

Muslera, sarı - kırmızılı formayla 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa sevinci yaşadı

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