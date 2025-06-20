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HSK'nin 2025 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nin 2025 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı! 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli ve idari yargı 2025 yılı ana kararnameleri yayımlandı. Kararnamelerle birlikte adli ve idari yargıda 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti.

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Hakim ve Savcılar Kurulu 2025 yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. 24 ilin başsavcısı değişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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