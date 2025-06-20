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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu"nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu"nda açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma ve istikrarsızlık bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını maalesef kaplamış durumda.

Gazze'de bir parça ekmek için, bir tas çorba almak için yemek kuyruğuna giren insanlar, vahşi bir şekilde hedef alınıyor.

Gazze'de 21 aydır modern zamanların en utanç verici barbarlıklarından biri yaşanıyor.

Bugün hastanelerinin zarar görmesinden şikayet eden İsrail, yalnızca Gazze'de şimdiye kadar sağlık birimlerine 700'den fazla saldırı düzenledi.

Gazze'yi dünyanın en büyük toplama kampına çevirenlerin savaş suçundan bahsetmesi, sadece tutarsızlık değil büyük bir utanmazlık ve pişkinliktir.

Netanyahu hükümetine ses çıkarmayanlar da kabul edelim ki bu suçlara ortak olmuşlardır. Beyaz kefeneler sarılı masum yavruların kanı İsrail'in şımarıklığına destek verenlerin alınlarına bulaşmıştır.

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