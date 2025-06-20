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4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti

4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli ve idari yargı 2025 yılı ana kararnameleri yayımlandı. Kararnamelerle birlikte adli ve idari yargıda 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti.

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Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnameleri'ni tamamladı.

Kararnamelerle birlikte 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çalışmaların tamamlandığını açıklayıp, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

"Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum." diyen Bakan Tunç, "Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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