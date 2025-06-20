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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8'inci Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8'inci Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elazığ'da konuşlu 8'inci Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Güler, Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığında gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Elazığ'a geçti.

Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 8'inci Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

8'inci Kolordu Komutanlığında gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Elazığ Valiliğini ziyaret eden Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da yer aldı.

Bakan Güler, Elazığ Valiliğini ziyaretinde yöresel kıyafetler giyen çocuklar tarafından karşılandı ve ziyaret kapsamında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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