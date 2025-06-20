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Trabzonspor, İran takımı Traktör Sazi ile açılış yapacak

Trabzonspor, İran takımı Traktör Sazi ile açılış yapacak

Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayacak olan Trabzonspor, İran ekibi Traktör Sazi ile sezon açılış maçı oynamayı hedefliyor.

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30 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak sezonu açacak olan Trabzonspor'un hazırlık maçı programı büyük oranda belli oldu.

Yeni sezon kampının ilk etabını 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlayacak olan Trabzonspor, 10-11 Temmuz'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile hazırlık maçı yapacak.

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15 Temmuz Salı günü Erzurum’a giderek 27 Temmuz Pazar gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek olan Bordo-Mavili ekip ayrıca 1 Ağustos'ta İran ekibi Tractor ile Papara Park Stadyumu'nda hazırlık maçı oynamak için girişimlere başladı.

İran ekibi yetkililerinin bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken İran ile İsrail arasında yaşananlar ise hazırlık maçının oynanıp oynanmayacağı konusunda belirsizlik yarattı.

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