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Jose Mourinho, yıldız oyuncunun transferinde ısrarcı!

Jose Mourinho, yıldız oyuncunun transferinde ısrarcı!

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isim ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sezonun ilk transferini gerçekleştiren sarı lacivertliler, 17 yaşındaki Amara Diouf'a 5 yıllık imzayı attırdı. Jose Mourinho, İngiltere'de Son'la görüştü.

Mourinho'nun yeni sezon öncesi yönetimden talebinin Skriniar transferi olduğu iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Portekizli çalıştırıcının ısrarı nedeniyle Fenerbahçe yönetiminin pazarlık masasından kalkamadığı aktarıldı.

Jose Mourinho, yıldız oyuncunun transferinde ısrarcı! - Resim: 0

Fenerbahçe, PSG'de yıllık 12 milyon euro kazanan Skriniar'ı 7 milyon euro maaşa ikna etmeye çalışıyor.

Performansı

Fenerbahçe'nin geçen sezonun ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Skriniar, geçen sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıkmış 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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