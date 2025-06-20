Zapatero'dan flaş sözler: Türkiye, AB üyesi olsaydı günümüzde yaşanan savaşlar olmazdı

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, panelde yaptığı konuşmada "Türkiye, AB üyesi olsaydı günümüzde yaşanan savaşlar olmazdı. Rusya, Ukrayna'ya savaş açamaz, İsrail Gazze'ye saldıramazdı." dedi.

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Zapatero, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı panelin açılış konuşmasını yaptı.

'TÜRKİYE AB ÜYESİ OLSAYDI GÜNÜMÜZDE YAŞANAN SAVAŞLAR OLMAZDI'

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) en yakın ve heyecanının en üst seviyede olduğu dönemde, 2005, 2006'larda AB'ye alınması gerektiğini, bunun gerçekleşmemesinin hata olduğunu vurgulayan Zapatero, "Türkiye, AB üyesi olsaydı günümüzde yaşanan savaşlar olmazdı. Rusya, Ukrayna'ya savaş açamaz, İsrail Gazze'ye saldıramazdı. Türkiye'nin AB üyeliği geçmişte anahtar bir öneme sahipti, şimdi de anahtar ve gelecekte de anahtar olacak." şeklinde konuştu.

"Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna'nın umudu ve en büyük garantisi AB'dir." diyen Zapatero, "AB bir barış siyasi topluluğudur. Ve askeri güç kullanmadan kendini genişleten, yayılan tek kurumdur. Türkiye'nin katılımı ile AB daha önemli olacak, tarihi bir vizyona ve siyasi akla sahip olacaktır." görüşünü savundu.

'İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI KABUL EDİLEMEZ'

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki soykırımının kabul edilemez olduğuna da vurgu yapan eski İspanya Başbakanı, "Yahudi soykırımı dünya tarihini değiştirdi. Gazze'de yaşananlar da dünya tarihini değiştirecektir. Bu sadece zaman meselesi." dedi.

"Gazze'deki barbarlığın durdurulmasını gerektiğini" ifade eden Zapatero, "İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıyarak, İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşı çıkarak ve BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze için ateşkes kararına öncülük ederek doğru bir pozisyon aldığını" söyledi.

Zapatero, "Gazze'deki barbarlık durdurulmalı." ifadesini kullandı.