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Trabzonspor yeni transferi duyurdu! Genç yıldız geliyor...

Trabzonspor yeni transferi duyurdu! Genç yıldız geliyor...

Trabzonspor, Estoril'den genç sağ bek Wagner Pina'yı kadrosuna kattı. İstanbul’a bu akşam gelecek Pina, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. Bordo-mavililer, transferi ilk kez kullanılan NFC teknolojili forma aracılığıyla duyurarak dikkat çekti.

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Trabzonspor, Estoril forması giyen sağ bek Wagner Pina’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Wagner Pina, bu akşam saat 23.30’da İstanbul’da olacak.

Oyuncu burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

Portekiz doğumlu ve Yeşil Burun Adaları asıllı olan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Estoril formasıyla 30 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Pina, toplamda 2.377 dakika sahada kaldı.

Pedro Malheiro'nun takımdan ayrılmasının ardından sağ bek mevkiisi için yeni bir isim arayışına giren Trabzonspor, bu boşluğu bir başka Portekiz Ligi oyuncusuyla doldurdu. Genç yaşına rağmen istikrarlı performansıyla öne çıkan Wagner Pina, Fatih Tekke'nin sağ bek tercihleri arasında yer alacak.

Trabzonspor, transferi futbol dünyasında ilk kez kullanılan bir yöntemle duyurdu. Bordo-mavililer, yeni sezon formasında yer verdiği NFC teknolojisi ile transfer haberini taraftarlarına ulaştırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Yeni sezonun ilk transferi şimdi NFC teknolojili yeni sezon formamızda! Telefonunu armamıza yaklaştır, yeni transferi ilk sen öğren!" ifadelerine yer verildi.

Bu yenilikçi yöntemle, yeni sezon formasını ilk satın alan taraftarlar, Wagner Pina'nın transferini herkesten önce öğrenme fırsatı buldu.

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