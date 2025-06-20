Erdoğan’dan yapay zeka çıkışı: Hazıra alışmak bağımlılığa yol açar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada dijital zorbalık ve yapay zeka kullanımına ilişkin uyarılarda bulunarak, “Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına bırakamayız” dedi. Eğitimde teknolojik altyapının güçlendirildiğini belirten Erdoğan, FATİH Projesi kapsamında binlerce okulun internet ve etkileşimli tahta ile donatıldığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu. Sosyal medya zorbalıklarının neden olduğu tehlikelere dikkati çeken Erdoğan, "Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına bırakamayız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir ülke için eğitim yalnızca fiziki şartları değil, fikri altyapısıyla da en hayati sahalardan biridir. Müfredatından eğitimci kadrosuna çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur. Kökleri ve tarihleriyle bağları koparmış, ilmi ve fikri müktesebatına sırt çevirmiş, istikbalini yabancı ideolojilerin insafına bırakmış bir eğitim anlayışının sonu hüsrandır.

Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik. Fiziki ve teknik imkanlardan sınıf mevcutlarına, eğitim kurumlarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan modern ve güçlü bir yapıya kavuşturduk. Müfredatı yeniledik. Teknolojik altyapıyı önemli ölçüde geliştirdik.

Dijital teknolojileri her sınıfa ulaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz FATİH projesi kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık. Çok kısa süre içinde 8 bin 200 okulumuzun daha altyapısını kurarak bu okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız.

Öğrencilerimizin modern, katılımcı ve zengin bir öğrenme ortamından istifade edebilmesi için 626 bin 441 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik. 503 yenilikçi sınıfı bu yıl okullarımıza kazandırdık. Dijitam eğitime güçlü bir destek veriyoruz.

Yapay zekanın eğitimde büyük fırsatlar sunacağının ve önemli paradigma değişikliklerine yol açacağının farkındayız. Çalışmalarımızı çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz.

Bölgemizdeki son hadiseler veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı. Yabancı menşeili yazışma uygulamalarının güvenlik zaafiyetini gazetelerden okuyoruz. BİP ile Bakanlığımız arasındaki işbirliğimizi artırıyoruz. Gerek öğrencilerimizin birbiriyle iletişimi, gerekse öğretmenlerimiz ve velilerimizin arasındaki iletişimin BİP üzerinden yapılmasını teşvik etmeye devam edeceğiz.

Temel eğitimden akademiye kadar birçok seviyede yapay zeka ürünü araştırma, ödev, makale ve tez yazımı giderek yaygınlaşıyor. Yapay zeka uygulamaları iş yükümüzü azaltan bir araç olmaktan çıkıp kişiyi hazıra konmaya alıştırıyorsa bir müddet sonra bağımlılığa sebep olacaktır. Bunun tüm insanlık için çok büyük bir risk teşkil ettiğine inanıyorum.

"ÇOCUKLARIMIZI DİJİTAL DEREBEYLERİN İNSAFINA TERK EDEMEYİZ"

İnsanlık olarak kendimizi bir dijital kuşatmayla karşı karşıya hissediyoruz. Doğayla, tabiatla kurulabilen ilişkilerin yerini internetin ve dijitalleşmenin yeni ürünleri ve araçları alıyor. Dijital zorbalık ve linç kültürü çocuk, genç, yetişkin demeden herkesi tehdit ediyor, ürkütüyor. Haber7. Dijital mecralar üzerinden yapılan hakaret, tehdit, iftira, dışlama, küçük düşürme gibi saldırgan davranışlar çocuklarımızın ruh sağlığını ciddi manada tehlikeye atıyor. Çocuklarımız başta olmak üzere herkesin en büyük korkularından biri haline gelen dijital zorbalığın önlenmesi de önceliklerimizden biri olmalıdır. Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz. Özgürlük; başıbozukluk, kural ve değer tanımazlık değildir."