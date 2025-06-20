Putin'den Hamaney açıklaması! İsrail'e çok net mesaj

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" dedi. Putin, İran'ın verdiği mücadeleyi desteklediklerini söyledi.

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İsrail'in, İran'a başlattığı saldırılar sonrası iki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast tehditlerine ilişkin açıklama yaptı.

'İRAN'IN VERDİĞİ MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUZ'

Rus lider Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" dedi.

Putin, "İran'ın, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı da dahil olmak üzere meşru çıkarları uğruna verdiği mücadeleyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İran ile her gün temas halindeyiz" diyen Putin, İran'ın Buşehr kentinde yaklaşık 200 Rus personelin yer aldığı nükleer santralde çalışmalarının devam edeceğini ve personellerin tahliye edilmeyeceğini söyledi.

NETANYAHU 'ORDUYA TALİMAT VERDİM' DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun." diyerek Hamaney'e olası suikast sinyali vermişti.

HAMANEY'E SUİKAST TEHDİTLERİ

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın misilleme saldırısında hedef alınan Tel Aviv yakınındaki Holon kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamaney gibi bir diktatör varlığını sürdüremez." demişti.

İran'ın sabah erken saatlerde düzenlediği misilleme saldırısında isabet alan, Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi’ni ziyaretinde konuşan Netanyahu, Hamaney'e yönelik suikast düzenleyebileceklerini ima ederek her seçeneğin masada olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Hamaney'in yerini bildiklerini ancak şu anda Hamaney'i öldürmeyi düşünmediklerini açıklamıştı.