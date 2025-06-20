İran masaya oturuyor! Görüşme savaşı durduracak mı?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, üç Avrupa ülkesinin talebiyle bugün Cenevre’ye geldi. AB ve İngiltere, Fransa, Almanya dışişleri bakanlarıyla kritik bir görüşme yapacak.

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Almanya, Fransa ve İngiltere’nin İran ile Cenevre'de Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşme yapacak. Zirvede nükleer program ve bölgesel gerilimler ele alınacağı konuşuluyor.

ALMAN BASINI GÖRÜŞMENİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

İran ve İsrail arasında 13 Haziran’dan bu yana tırmanan gerilim uluslararası diplomasi trafiğini hızlandırdı. Alman basın Almanya, Fransa ve İngiltere'nin 20 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde İran ile dışişleri bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştireceğini yazmıştı.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI ÜZERİNE KONUŞULACAK

Haberlere göre, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılacağı toplantının merkezinde İran’ın nükleer programına dair verilecek güvence yer alacak.

Zirvede, İran'ın nükleer faaliyetlerini yalnızca sivil amaçlarla sınırlı tutacağına dair güvence sunması beklenecek.

GÖRÜŞME CENEVRE'DE

Diplomatik kaynaklar, Cenevre’de ilk etapta Almanya, Fransa, İngiltere ve AB yetkililerinin kendi aralarında görüşeceğini, ardından İran heyetiyle ayrı bir toplantı yapılacağını bildirdi. Görüşmelerin Almanya’nın Cenevre Daimi Temsilciliği’nde, ABD ile eşgüdüm halinde gerçekleşeceği belirtildi.

ERAKÇİ'DEN BM'DE 'İSRAİL'E MÜDAHALE' ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, BM İnsan Hakları Konseyi’nde yaptığı konuşmada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sert sözlerle kınadı. İsrail’in hem sivillere hem de barışçıl nükleer tesislere uluslararası hukuka aykırı saldırılar düzenlediğini belirten Erakçi, bu eylemlerin ağır savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İran’ın meşru müdafaa hakkını kullandığını vurgulayan Erakçi, BM üyesi tüm ülkeleri bu adaletsizlik karşısında sorumluluk almaya ve harekete geçmeye çağırdı. Aksi halde, uluslararası hukuk sisteminin temellerinin aşınacağı uyarısında bulundu.