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Ekrem Kayserili Akhisar Belediye Başkanı seçildi

Ekrem Kayserili Akhisar Belediye Başkanı seçildi

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Besim Dutlulu’nun yerine, Akhisar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla CHP’li Ekrem Kayserili Akhisar Belediye Başkanı oldu.

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Akhisar Belediyesi Meclisi, Meclis Başkan Vekili Kayhan Kuralay başkanlığında, Akhisar Belediye Meclis Salonu'nda olağanüstü gündemle toplandı.

CHP Akhisar Grup Başkanvekili Lütfi Akdağ adaylarının Akhisar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Kayserili olduğunu açıkladı.

Mecliste grubu olan diğer partiler ise aday çıkarmadı.

30 meclis üyesinden tamamının katıldığı ve gizli oylamayla yapılan seçimde 25 oy alan Ekrem Kayserili, Akhisar Belediye Başkanlığına seçildi.

Konuşmasına, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başlayan Ekrem Kayserili, ortak akıl, istişare ve dayanışma ile çalışacağını söyledi.

Meclis toplantısına, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu katıldı.

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