Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme kapsamında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.

KABULDE YER ALAN İSİMLER

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Başbakanlık düzeyinde ilk görüşme olarak öne çıkan görüşmede gündeme ilişkin konular ele alındı.

Paşinyan son olarak, Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmişti.

"BU TARİHİ BİR ZİYARET. ÇÜNKÜ, BİR ERMENİ LİDERİN BU DÜZEYDE İLK ZİYARETİ"

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmede bölgesel tüm konular ele alınacak. Bu tarihi bir ziyaret. Çünkü bu, bir Ermeni liderin bu düzeydeki ilk ziyareti olacak." dedi.

İKİ LİDER ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ

Ziyaret, Türkiye ile Ermenistan arasında 2022'den bu yana süren normalleşme sürecinin kritik bir dönemece ulaştığını gösteriyor.

İsrail-İran savaşı ve Dağlık Karabağ sonrası değişen dengeler çerçevesinde Ermenistan'ın Türkiye ile doğrudan temas kurması, Kafkasya'daki jeopolitik tabloyu yeniden şekillendirebilir.