Beşiktaş'ta ayrılık! Başakşehir yeni transferi duyurdu

Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, son olarak Beşiktaş’ta forma giyen 31 yaşındaki Onur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bulut’a "hoş geldin" denilerek yeni sezonda başarı dilekleri iletildi.Abone ol
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Onur Bulut'u kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.