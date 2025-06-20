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Beşiktaş'ta ayrılık! Başakşehir yeni transferi duyurdu

Beşiktaş'ta ayrılık! Başakşehir yeni transferi duyurdu

Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, son olarak Beşiktaş’ta forma giyen 31 yaşındaki Onur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bulut’a "hoş geldin" denilerek yeni sezonda başarı dilekleri iletildi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Onur Bulut'u kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

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