Mario Lemina'nın yeni takımı belli oluyor!

Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina, Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımıyla anlaşmaya vardı.

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Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mario Lemina hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arriyadiyah'ın geçtiği habere göre Al-Shabab, Mario Lemina ile görüşmelere başladı ve anlaşmaya vardı.

GALATASARAY GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Haberde Al-Shabab ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ise sürdüğü aktarıldı.

Galatasaray formasıyla sezonun ikinci yarısında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maça çıkan Mario Lemina, 1001 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.