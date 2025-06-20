BIST 9.203
DOLAR 39,68
EURO 45,79
ALTIN 4.298,69
HABER /  DÜNYA

İran’dan UNESCO’ya çağrı: Kültürel miras tehdit altında

İran’dan UNESCO’ya çağrı: Kültürel miras tehdit altında

İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail'in saldırılarının ülkenin kültürel ve doğal mirasını tehdit ettiğini belirterek UNESCO’dan acil koruma talebinde bulundu. UNESCO Genel Direktörü’ne mektup gönderen Emiri, tarihi eserlerin zarar görmemesi için uluslararası adım atılması çağrısı yaptı.

Abone ol

İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkedeki kültürel ve doğal mirasın tehdit altında olduğunu belirterek Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) acil koruma talebinde bulundu.

İran resmi ajansı IRNA, Salihi Emiri tarafından UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’e gönderilen mektubu yayımladı.

İran'daki çok sayıda tarihi eser ve dünya mirasının doğrudan tehdit altında olduğuna dikkati çeken Bakan Salihi Emiri, "UNESCO'dan resmi açıklama yapılmasını, İsrail'e uyarıda bulunulmasını ve miras alanlarının korunmasına yönelik uluslararası adımlar atılmasını" istedi.

İranlı Bakan, gecikmenin kültürel miras açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı
Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı
İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Güler: Ülkemizin savunma sanayinde geldiği nokta takip edilmekte
Bakan Güler: Ülkemizin savunma sanayinde geldiği nokta takip edilmekte
Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
BM, komşu ülkelerdeki 600 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü bildirdi
BM, komşu ülkelerdeki 600 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü bildirdi
Putin: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor
Putin: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabul etti
Beşiktaş'ta ayrılık! Başakşehir yeni transferi duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılık! Başakşehir yeni transferi duyurdu
Mario Lemina'nın yeni takımı belli oluyor!
Mario Lemina'nın yeni takımı belli oluyor!
Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD duyurdu
Öldü denilen Şemhani’den mesaj: Hayattayım
Öldü denilen Şemhani’den mesaj: Hayattayım