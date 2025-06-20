BIST 9.203
DOLAR 39,68
EURO 45,75
ALTIN 4.293,11
HABER /  GÜNCEL

Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak

Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi için nüfus müdürlükleri 21-22 Haziran'da açık olacak.

Abone ol

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 21 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 22 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump: İran'ın en fazla 2 haftası var
Donald Trump: İran'ın en fazla 2 haftası var
Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk vatandaşın yardımıyla kurtarıldı
Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk vatandaşın yardımıyla kurtarıldı
Numan Kurtulmuş: Biz bu bölgede bir insanın burnunun kanamasından rahatsızlık duyarız
Numan Kurtulmuş: Biz bu bölgede bir insanın burnunun kanamasından rahatsızlık duyarız
İran’dan UNESCO’ya çağrı: Kültürel miras tehdit altında
İran’dan UNESCO’ya çağrı: Kültürel miras tehdit altında
Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı
Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı
İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Güler: Ülkemizin savunma sanayinde geldiği nokta takip edilmekte
Bakan Güler: Ülkemizin savunma sanayinde geldiği nokta takip edilmekte
Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
BM, komşu ülkelerdeki 600 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü bildirdi
BM, komşu ülkelerdeki 600 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü bildirdi
Putin: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor
Putin: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabul etti