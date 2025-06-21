İsrail-İran savaşında 9. gün! İsrail, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisini vurdu

İsrail- İran savaşı 9 gündür devam ediyor. İsrail ordusu sabaha karşı İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisini hedef aldı. Nükleer tesiste sızıntı olmadığı aktarıldı. Öte yandan, İran Devrim Muhafızları'nın ikinci İHA birimi komutanı Aminpour Joudaki öldürüldüğü duyuruldu.

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İsrail'in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurması ve İran'ın misilleme saldırılarıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Nükleer tesis vuruldu, sızıntı yok

İşte geceden bu yana savaşta yaşananlar:

İran medyası, İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu. Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları'nın ikinci İHA birimi komutanı Aminpour Joudaki'nin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada Joudaki'nin İsrail'e yönelik yüzlerce drone saldırısından sorumlu olduğu öne sürüldü.

Devrim muhafızları harekete geçti

İran basını duyurdu, Devrim Muhafızları'nın Ben Gurion Havaalanı'nı, İsrail askeri tesislerini ve İsrail'in merkezindeki destek merkezlerini hedef aldığını söyledi.

İsrail Kum kentine saldırdı

İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Kum'da Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

İsrail füze deposu ve rampalarını vurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi. İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e füze saldırısı düzenlenmiş, Tel Aviv semalarında önce sirenler, ardından patlama sesleri duyulmuştu.