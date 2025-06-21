BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
HABER /  DÜNYA

Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu: İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor

Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu: İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında, "İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" ifadesini kullanarak Alman anayasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Abone ol

Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında İsrail saldırıları için 'İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor' demesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Aralarında sanatçı Dieter Hallervorden, yazar Albrecht Müller ve eski milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda ismin yaptığı ortak açıklamada, "Bizler Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Merz, Almanya Anayasası'nın özellikle 9, 25 ve 26. maddelerini ihlal etmiştir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırılarını övmenin BM Şartı'na açıkça aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, Federal Başsavcı ve Berlin Savcılığı'ndan Federal Şansölye aleyhine cezai işlem başlatılması talep edildi.

Suç duyurusuna imza atanlar arasında kabare sanatçısı Uwe Steimle, müzisyen Diether Dehm, girişimci Klaus Dieter Böhm, yayıncı Matthias Oehme, ses sanatçısı Alexa Rodrian, edebiyatçı Jenny Farrell, heykeltraş Uli Barnickel, gazeteci yazar Patrik Baab, eski milletvekili Andrej Hunko ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Michael von der Schulenburg gibi isimler bulunuyor.

'İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor'

7 Haziran 2025'te Kanada'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında Merz şunları söylemişti:

"Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump FED Başkanı Powel'ı hedef aldı: Aptal, moron, ahmak
ABD Başkanı Trump FED Başkanı Powel'ı hedef aldı: Aptal, moron, ahmak
Fatih Erbakan'dan İsrail açıklaması: Artık kınamanın zamanı geçmiştir
Fatih Erbakan'dan İsrail açıklaması: Artık kınamanın zamanı geçmiştir
Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın dehşeti
Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın dehşeti
İran İsrail'e füze saldırısı düzenlendi önce sirenler ardından patlama sesleri
İran İsrail'e füze saldırısı düzenlendi önce sirenler ardından patlama sesleri
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı 4 ülkeye yeni büyükelçi
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı 4 ülkeye yeni büyükelçi
Pamukova'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 12 yaralı
Pamukova'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 12 yaralı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 20 tutuklama
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 20 tutuklama
Nihal Candan hayatını kaybetti
Nihal Candan hayatını kaybetti
Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo, Chelsea'yi dağıttı
Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo, Chelsea'yi dağıttı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin'in ifadesi ortaya çıktı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin'in ifadesi ortaya çıktı
Orkun Kökçü çılgına döndü! Teknik Direktör ile tartıştı
Orkun Kökçü çılgına döndü! Teknik Direktör ile tartıştı
Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak
Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak