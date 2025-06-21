BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
HABER /  EKONOMİ

ABD Başkanı Trump FED Başkanı Powel'ı hedef aldı: Aptal, moron, ahmak

ABD Başkanı Trump FED Başkanı Powel'ı hedef aldı: Aptal, moron, ahmak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma konusundaki fikrini değiştirmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Abone ol

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, faiz oranlarını düşürmediği için eleştirdiği Powell'ı hedef aldı.

Söz konusu paylaşımda Powell için "aptal", "moron", "ahmak" gibi nitelemelerde bulunan Trump, "Yönetim Kurulu neden bu tam ve gerçek moronu devre dışı bırakmıyor bilmiyorum. Belki, sadece belki, onu kovma konusundaki fikrimi değiştirmek zorunda kalacağım. Ama ne olursa olsun, görev süresi yakında sona eriyor." ifadelerini kullandı.

Trump, faiz oranlarının düşürülmesinin ABD'ye yılda 1 trilyon dolara kadar tasarruf sağlayacağını savunarak, şunları kaydetti:

"Kendisine yönelik sert eleştirilerimin, yapması gereken şeyi, yani faiz oranlarını düşürmesini zorlaştırdığının tamamen farkındayım, ancak bunu farklı şekillerde denedim."

Fed Başkanı Powell'a yönelik uzun süredir sert eleştirilerde bulunan Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Powell'ı görevden almayacağını ifade etmişti.

Trump, Powell'ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirterek, "Yalan haberler, 'Onu kovarsan çok kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım." diye konuşmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan'dan İsrail açıklaması: Artık kınamanın zamanı geçmiştir
Fatih Erbakan'dan İsrail açıklaması: Artık kınamanın zamanı geçmiştir
Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın dehşeti
Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın dehşeti
İran İsrail'e füze saldırısı düzenlendi önce sirenler ardından patlama sesleri
İran İsrail'e füze saldırısı düzenlendi önce sirenler ardından patlama sesleri
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı 4 ülkeye yeni büyükelçi
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı 4 ülkeye yeni büyükelçi
Pamukova'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 12 yaralı
Pamukova'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 12 yaralı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 20 tutuklama
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 20 tutuklama
Nihal Candan hayatını kaybetti
Nihal Candan hayatını kaybetti
Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo, Chelsea'yi dağıttı
Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo, Chelsea'yi dağıttı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin'in ifadesi ortaya çıktı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin'in ifadesi ortaya çıktı
Orkun Kökçü çılgına döndü! Teknik Direktör ile tartıştı
Orkun Kökçü çılgına döndü! Teknik Direktör ile tartıştı
Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak
Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak
Donald Trump: İran'ın en fazla 2 haftası var
Donald Trump: İran'ın en fazla 2 haftası var