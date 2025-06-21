BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunu ve gençlere yönelik çağrılarını kitaplaştırdı.

Abone ol

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Türkiye Gençlik Zirvesi Konuşması" başlıklı ve Erdoğan'ın gençlere çağrıları ile bugüne kadar gençlere yönelik yapılan çalışmaları içeren eser, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlandı.

Türk gençlerinin her alanda güçlü şekilde var olmaları, dik durmaları, özgürce hedeflerine odaklanmaları için yasakçı anlayışın, baskıcı zihniyetin, tek tipçi uygulamaların kaldırıldığı vurgulanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Yüzyılı'ndan terörsüz Türkiye'ye, milli teknoloji hamlesinden gençlerin, Türkiye'nin geleceğindeki rolüne kadar birçok konuda önemli açıklamaları ve çağrıları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk gençliğine duyduğu güvenin de gözler önüne serildiği kitapta, dijital dönüşümden eğitim ve istihdama kadar geniş bir yelpazede gençlere yönelik tavsiyeleri de gelecek nesillere yol göstermek adına kayıt altına alınıyor.

Türk gençleri için rehber niteliği taşıyan eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu gençlerle birlikte nasıl inşa etmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı - Resim: 1

Eserde, Erdoğan'ın gençlere yönelik kullandığı "Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü; bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada; barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi, sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş 'Terörsüz Türkiye'yi en büyük eserimizi, inşallah sizlerle gerçekleştireceğiz." ifadeleri yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP kulislerinde konuşuluyor yedek partinin ismi belli
CHP kulislerinde konuşuluyor yedek partinin ismi belli
Akaryakıtta zam fırtınası! Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geldi: 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı
Akaryakıtta zam fırtınası! Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geldi: 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı
Çin'den İsrail'e çağrı: En kısa sürede ateşi kesmeli
Çin'den İsrail'e çağrı: En kısa sürede ateşi kesmeli
Çin'de sivrisinek boyutunda keşif ve muharebe İHA'sı geliştirildi
Çin'de sivrisinek boyutunda keşif ve muharebe İHA'sı geliştirildi
YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi
YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi
Nihal Candan'ın ölümüne neden olan 'anoreksiya nervoza' nedir?
Nihal Candan'ın ölümüne neden olan 'anoreksiya nervoza' nedir?
Valilik duyurdu! İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı: Yasak ne zaman bitecek?
Valilik duyurdu! İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı: Yasak ne zaman bitecek?
Abdulkadir Uraloğlu'dan koridor açıklaması: Ekonomik avantaja dönüştürecek
Abdulkadir Uraloğlu'dan koridor açıklaması: Ekonomik avantaja dönüştürecek
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsrail, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisini vurdu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsrail, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisini vurdu
Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Shea, yanlışlıkla İsrail'i suçladı
ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Shea, yanlışlıkla İsrail'i suçladı
Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu: İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor
Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu: İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor