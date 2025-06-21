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Akaryakıtta zam fırtınası! Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geldi: 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı

Akaryakıtta zam fırtınası! Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geldi: 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı

İsrail-İran çatışmaları nedeniyle petrol fiyatları artarken, akaryakıta da peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Gece yarısı benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam geldi. Motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemesinden dolayı akaryakıta peş peşe zamlar geliyor. Özellikle İsrail'in İran'ı vurduğu 13 Haziran'da brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 yükseldi, 78 dolara kadar çıktı. Savaş öncesi yaşanan yükseliş de eklendiğinde aylık artış yüzde 20'yi geçti.

Orta Doğu'da 13 Haziran tarihinde başlayan savaş öncesi İstanbul'da akaryakıt fiyatları 48 lira 39 kuruş motorin ise 46 lira 27 kuruştu. Peş peşe yapılan zamların ardında 19 Haziran tarihinde benzin 49 lira 97 kuruş motorin ise 51 lira 37 kuruşa yükselmişti.

Akaryakıtta zam fırtınası! Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geldi: 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı - Resim: 0

500 lira fazla ödenecek

13 Haziran'dan beri akaryakıta gelen zamların sonucu olarak bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödenecek. 60 litrelik depoya sahip benzinli araç için ise 270 liralık fark oluşacak.

Bugün ise Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt zammı yapıldı. 21 Haziran 2025 gece yarısı itibarıyla motorine 3,30 TL, benzine ise 1,51 TL zam geldi. Sadece bir haftada motorinde 8.5, benzinde 4.5 lira zam geldi. Zamdan etkilenmek istemeyen araç sahipleri ise akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Güncel akaryakıt tabelası ise şu şekilde oluştu:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL
Motorin litre fiyatı: 54.72 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL
Motorin litre fiyatı: 54.60 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.16 TL
Motorin litre fiyatı: 55.56 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.49 TL
Motorin litre fiyatı: 55.91 TL
LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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