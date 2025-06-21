BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
HABER /  POLİTİKA

CHP kulislerinde konuşuluyor yedek partinin ismi belli

CHP kulislerinde konuşuluyor yedek partinin ismi belli

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönmesi halinde Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni yedek parti olarak açık tutma ve adının da Ekim Partisi olarak değiştireceği kulisini paylaştı.

Abone ol

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan "para karşılığı oy" iddialarına sahne olan 38’inci Olağan Kurultay’ı ile 6 Nisan’da yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline yönelik Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava sürüyor.

30 Haziran’da görülecek 3’üncü duruşma ise mahkemenin ne yönde karar alacağı tartışma ve merak konusu oldu.

TGRT Haber Medya Kritik programında CHP'nin dava sürecindeki kongresiyle ilgili kulis TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten geldi.

Duruşma tarihine günler kala Muharrem İnce'nin önümüzdeki salı günü CHP'ye katılacağı iddia edilirken, CHP kulislerinde konuşulanları Atik, canlı yayında aktardı.

MUHARREM İNCE YEDEK PARTİ OLARAK TUTACAK

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik şunları söyledi:
"Muharrem İnce partiyi kapatmadan CHP'ye katılacak. Eğer Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçerse yedek parti olarak Memleket Partisi kullanılacak. Bazı CHP'lilerin istifa ederek Memleket Partisi'ne geçmeleri planlanıyor. Partinin adı da Ekim Partisi olarak değiştirilebilir."

ÖNCEKİ HABERLER
Akaryakıtta zam fırtınası! Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geldi: 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı
Akaryakıtta zam fırtınası! Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geldi: 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı
Çin'den İsrail'e çağrı: En kısa sürede ateşi kesmeli
Çin'den İsrail'e çağrı: En kısa sürede ateşi kesmeli
Çin'de sivrisinek boyutunda keşif ve muharebe İHA'sı geliştirildi
Çin'de sivrisinek boyutunda keşif ve muharebe İHA'sı geliştirildi
YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi
YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi
Nihal Candan'ın ölümüne neden olan 'anoreksiya nervoza' nedir?
Nihal Candan'ın ölümüne neden olan 'anoreksiya nervoza' nedir?
Valilik duyurdu! İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı: Yasak ne zaman bitecek?
Valilik duyurdu! İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı: Yasak ne zaman bitecek?
Abdulkadir Uraloğlu'dan koridor açıklaması: Ekonomik avantaja dönüştürecek
Abdulkadir Uraloğlu'dan koridor açıklaması: Ekonomik avantaja dönüştürecek
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsrail, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisini vurdu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsrail, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisini vurdu
Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Shea, yanlışlıkla İsrail'i suçladı
ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Shea, yanlışlıkla İsrail'i suçladı
Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu: İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor
Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu: İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor
ABD Başkanı Trump FED Başkanı Powel'ı hedef aldı: Aptal, moron, ahmak
ABD Başkanı Trump FED Başkanı Powel'ı hedef aldı: Aptal, moron, ahmak