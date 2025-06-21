CHP kulislerinde konuşuluyor yedek partinin ismi belli

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönmesi halinde Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni yedek parti olarak açık tutma ve adının da Ekim Partisi olarak değiştireceği kulisini paylaştı.

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CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan "para karşılığı oy" iddialarına sahne olan 38’inci Olağan Kurultay’ı ile 6 Nisan’da yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline yönelik Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava sürüyor.

30 Haziran’da görülecek 3’üncü duruşma ise mahkemenin ne yönde karar alacağı tartışma ve merak konusu oldu.

TGRT Haber Medya Kritik programında CHP'nin dava sürecindeki kongresiyle ilgili kulis TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten geldi.

Duruşma tarihine günler kala Muharrem İnce'nin önümüzdeki salı günü CHP'ye katılacağı iddia edilirken, CHP kulislerinde konuşulanları Atik, canlı yayında aktardı.

MUHARREM İNCE YEDEK PARTİ OLARAK TUTACAK

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik şunları söyledi:

"Muharrem İnce partiyi kapatmadan CHP'ye katılacak. Eğer Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçerse yedek parti olarak Memleket Partisi kullanılacak. Bazı CHP'lilerin istifa ederek Memleket Partisi'ne geçmeleri planlanıyor. Partinin adı da Ekim Partisi olarak değiştirilebilir."